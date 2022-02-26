世界盃》台灣男籃的未來希望！周桂羽飆外線轟21分證明能力

周桂羽今天對日本攻下全隊最高21分。（取自FIBA官網）

〔記者吳孟儒／台北報導〕雖然台灣隊今天未能守住領先以71：76遭日本逆轉，但23歲的周桂羽在世界盃男籃亞洲區資格賽投進4顆三分球、拿全隊最高21分，成為此戰的最大亮點，而他也用好表現證明自己的能力。

從開賽就展現進攻企圖心，勇於切入之外也自備長程砲火，一人連拿5分，第四節也是靠著他連續三分球命中咬住比分，周桂羽全場投籃命中率達47.1%，其中三分球7投4中，他歸功於隊友的鼓勵，而他也在不斷進球後打出自信，「我出手變得更果斷，到場上眼中裡只有籃框，很開心自己能把球投進。」

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193公分的周桂羽在加入職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士，由於球隊人才濟濟，讓他沒有獲得太多上場時間 ，本季出賽11場，平均每場只打12分34秒，拿3.2分，但他還是勤練投籃，特別是加強三分球，才能在高競爭的職籃找到一席之地，而他在這次的世界盃資格賽把握機會，證明自己的能力。

儘管台灣這兩場都未能贏球，但年輕球員打出未來希望，周桂羽就是其中一人，他前場已攻下11分，今天則是更上層樓，出賽32分鐘，拿21分，外帶5籃板、3助攻。

台灣隊本階段面臨4天3戰的惡戰，連續打完澳洲、日本後，明天休兵一天，週一將要再次對上澳洲，盼能縮小首次碰頭輸37分的差距。

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