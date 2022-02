足球》力挺烏克蘭！ 曼聯提前結束俄航14億贊助合約

俄羅斯航空(Aeroflot)。(資料照,路透)

〔體育中心/綜合報導〕曼聯宣布,在俄羅斯入侵烏克蘭後已提前結束與俄羅斯航空(Aeroflot)的贊助合約。

「因為發生在烏克蘭的事件,我們已取消俄羅斯航空的贊助權。我們跟全球球迷有同樣的顧慮,也關心那些受影響的人們。」曼聯官網寫到。

俄航跟曼聯的合作關係始於2013年,雙方原定續約至2023年。不過烏俄戰爭最終暴發,曼聯也選擇用撤資以回應厄俄羅斯對烏克蘭的不當入侵行為。據報導,這份贊助協議高達4000萬英鎊(約14億新台幣)的價值。

俄羅斯對烏克蘭開戰後國際社會紛紛公開譴責,國際奧委會(IOC)就稱俄羅斯因違反了「奧林匹克休戰協議(Olympic Truce)」敦促全球體育組織取消目前計畫於俄羅斯或白俄羅斯舉辦的體育賽事。對此,歐洲足球總會(UEFA)撤銷聖彼得堡舉辦今年歐冠盃決賽的主辦權;F1也宣佈取消於今年9月25日在索契舉行的俄羅斯站。

德國球會史浩克04俱樂部也同樣終止與俄羅斯天然氣公司 (GAZPROM)的贊助,撤掉球衣胸前GAZPROM的贊助文字。

