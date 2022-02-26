網球》問鼎開季3連冠 未嘗敗績的納達爾這麼說

納達爾。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕納達爾（Rafael Nadal）寶刀未老，即使去年底驚傳武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，本季復出連戰皆捷，墨爾本、澳網横掃群雄，阿卡普爾科也殺入決賽，生涯最佳開季14連勝、問鼎連續第3座冠軍，回春演出讓人很難想像，西班牙「蠻牛」今年6月3日就滿36歲。

先前澳網歷經史詩般5盤大戰，「輸2贏3」大逆轉的納達爾，ATP500等級的墨西哥男網賽又與俄國準球王「總理」梅德維夫（Daniil Medvedev）狹路相逢，結果薑是老的辣！「蠻牛」2個6：3再度取勝，也把對戰26歲梅總紀錄，改寫為壓倒性5勝1負。「我在破發點打出些驚人分數。」

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納達爾認為，這裡室外硬地球場的高彈跳，對他比賽有所幫助，尤其次盤第4局、第6局接連躲過11個被破發點，「第2盤非常緊張刺激，拉鋸相當幸苦，丹尼爾打得極具侵略性，我很幸運能贏下來，因為他有很多機會。」

身為「三巨頭」中率先贏得史上最多21座大滿貫男單冠軍，納達爾如今已大幅超越自己2014年開季11連勝佳績，週日將在第128場巡迴賽決戰遭遇英國第6種子諾里（Cameron Norrie），對戰3連勝的「蠻牛」近況甚佳，被看好爭取開季3連冠、賽史第4冠，以及生涯第91座金盃，「他的網球水準很高，去年年初明顯進步，今年還在延續，這將是個巨大挑戰，我很高興能晉級決賽，絕不能指望有個好打的對手。」

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