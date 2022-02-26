足球》「對烏克蘭總統決定很問號」本田圭佑：早該知道普廷是怎樣的人

本田圭佑。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，前日本國腳本田圭佑今天在推特上對此事發表看法，認為烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的判斷有待商榷，「明知道普廷總統決定做世界的惡人，應該要有這種警戒心才對。」

現年35歲的本田圭佑曾是日本國家隊的主力中場，也曾效力過俄羅斯足球聯賽的莫斯科中央陸軍隊。他在推特上提及昨晚，烏克蘭方面透露準備好和俄羅斯談判停火的事情。「如果他們從一開始就提出要討論停火，可能不會造成額外的人員傷亡。」

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本田圭佑表示：「要維護烏克蘭的獨立、以及加入北約之間是不等號，我懷疑烏克蘭總統的決定。如果要談和，那這幾天的犧牲者是怎麼回事？」「普廷總統決定做世界的壞人，本應該要更加警惕他的可怕。」他也提及應該要先明白歐美各國的態度，另外也表示：「無論再怎麼說犧牲者都回不來了，希望停止戰爭。」

独立を守ることとNATOに加盟することはイコールではない。ウクライナ大統領の判断に疑問を感じる。これから協議に入るのならこの数日にでた犠牲者はなんやったのか。



プーチン大統領は世界中から悪者にされるのを百も承知で意思決定した。その覚悟の怖さをもっと警戒するべき。 — Keisuke Honda （@kskgroup2017） February 26, 2022

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