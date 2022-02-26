中職》前兄弟林樺慶錄取成棒 期待第6隊想拼回職棒

林樺慶。（資料照，記者張忠義攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕去年被中信兄弟釋出的27歲投手林樺慶，前天獲得台南市成棒隊錄取通知。在高雄土生土長的他，很興奮自己家鄉即將誕生第6隊，目前在業餘好好準備自己，希望能獲得第6隊的青睞。

林樺慶去年12月中信釋出後，先在台南跟隨「小小郭」郭泓志訓練，強化體能，再跟隨台南市成棒隊練習，近日測試通過，雖然受規定限制，來不及參加春季聯賽，他利用這段時間充實球速和球種，「我當然希望有機會可以加入第6隊，現在跟隨業餘隊訓練，維持手感。」

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中職從2019年起舉辦二軍交流盃賽，林樺慶目標在這個盃賽亮相，力拼9月亞運國手資格。2018年印尼亞運時，林樺慶也是台灣隊一員。

林樺慶去年從桃猿隊轉戰中信兄弟，在二軍出賽14場，防禦率5.46，沒有獲得上一軍的機會。他坦言，當到兄弟狀況不是那麼好，但在下半季後半段跟著投手教練王建民特訓，狀況越來越穩定，球速也有回升。

季後被釋出後，林樺慶跟隨另一位旅美大前輩郭泓志練習，在美式訓練中，加強體能和肌力，他說，訓練過程其實很累，有看見一些成果，學了一些關於身體上的東西，自己更知道怎麼去調整。

台鋼選擇澄清湖球場當作主場，高雄將睽違7年有職棒隊，林樺慶坦言既感動又興奮，新球隊對想回職棒或是想打職棒的人都是一種希望，「我是在地高雄人，如果可以在自己家鄉打球，那會是一件很棒的事情。」

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