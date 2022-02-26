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T1》太刺激！「安神」蔣淯安狂飆36分 英熊延長賽逆轉海神

2022/02/26 20:07

蔣淯安。（記者劉信德攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕蔣淯安昨天才狂飆T1聯盟薪高43分，今天他再度化身「安神」進帳36分，包括延長賽的重要三分彈，助台啤英熊以131：125逆轉聯盟龍頭高雄全家海神，收下2連勝。

英熊與海神本季交手3次，前兩次都由海神以1分差險勝，但第3次碰頭英熊以100：94扳回一城，今天雙方再次對決也上演精采拉鋸戰。

海神射手于煥亞開賽就連進兩顆三分球給對手下馬威，他首節投進3顆三分球，半場進帳14分，布銳克曼也有12分、8助攻進帳，英熊得分最高為蓋樂威的16分和士東的14分，兩隊半場打完以58：58戰平。

于煥亞。（記者劉信德攝）

蔣淯安第3節獨拿12分，海神則是靠著更多的得分點在戰況佔上風，但蔣淯安在決勝節最後1分42秒「拆炸彈」照樣投進三分彈，將比分追成108平。

兩隊互有領先，英熊朱億宗在最後39.7秒於左側底角外線放冷箭逆轉戰局，不過，于煥亞24.7秒又回敬超前三分彈，李啟瑋最後10.7秒鐘中距離出手命中扳平戰局，海神中鋒庫薩斯籃下放槍，比賽進入延長賽。

最後5分鐘，蓋樂威一人包辦11分，還包括一次雙手灌籃，加上蔣淯安的三分彈，海神試圖追分，但時間有限，最終以6分差分出勝負。

蓋樂威。（記者劉信德攝）

蔣淯安前場出賽近43分鐘，今他則出戰51分鐘，24投12中拿33分，蓋樂威貢獻33分，士東有21分，李啟瑋14分、朱億宗11分。

海神有4人得分雙位數，布銳克曼貢獻25分、16助攻，于煥亞飆進7顆三分球拿23分，胡瓏貿和庫薩斯各22分。

胡瓏貿。（記者劉信德攝）

蔣淯安與布銳克曼爭球。（記者劉信德攝）

朱億宗。（記者劉信德攝）

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