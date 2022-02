德羅森率公牛戰灰熊拚7連勝 今日賽事預告與轉播

德羅森。(資料照,美聯社)

今NBA2場轉播賽事,公牛球星德羅森(DeMar DeRozan)率隊迎戰灰熊要挑戰7連勝。德羅森本季手感超火燙,連續8場得分在35分以上,成為NBA史上第7人,此役碰頭莫蘭特(Ja Morant)會擦出什麼樣的火花呢?

另一場,籃網碰頭公鹿,籃網杜蘭特(Kevin Durant)缺陣,公鹿當家中鋒B.羅培茲(Brook Lopez)也不在,今「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)能率隊取勝嗎?記得收看轉播囉!

NBA

09:00 灰熊@公牛 緯來體育

09:30 籃網@公鹿 愛爾達體育1台、11:30 緯來體育 D-LIVE

T1

15:00 桃園雲豹 vs. 台中太陽 台體體育館

17:30 中信特攻 vs. 台南獵鷹 嘉藥體育館

轉播:愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

UBA男子複賽

14:00 國立體大 vs. 義守大學

15:45 萬能科大 vs. 台灣師大

17:30 台灣藝大 vs. 健行科大

19:15 世新大學 vs. 政治大學

轉播:緯來體育台、Line Today

地點:台大體育館

