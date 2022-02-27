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體育 籃球 NBA

德羅森率公牛戰灰熊拚7連勝 今日賽事預告與轉播

2022/02/27 06:57

德羅森。（資料照，美聯社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今NBA2場轉播賽事，公牛球星德羅森（DeMar DeRozan）率隊迎戰灰熊要挑戰7連勝。德羅森本季手感超火燙，連續8場得分在35分以上，成為NBA史上第7人，此役碰頭莫蘭特（Ja Morant）會擦出什麼樣的火花呢？

另一場，籃網碰頭公鹿，籃網杜蘭特（Kevin Durant）缺陣，公鹿當家中鋒B.羅培茲（Brook Lopez）也不在，今「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）能率隊取勝嗎？記得收看轉播囉！

NBA

09:00 灰熊@公牛 緯來體育
09:30 籃網@公鹿 愛爾達體育1台、11:30 緯來體育 D-LIVE

T1

15:00 桃園雲豹 vs. 台中太陽 台體體育館
17:30 中信特攻 vs. 台南獵鷹 嘉藥體育館
轉播：愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

UBA男子複賽

14:00 國立體大 vs. 義守大學
15:45 萬能科大 vs. 台灣師大
17:30 台灣藝大 vs. 健行科大
19:15 世新大學 vs. 政治大學
轉播：緯來體育台、Line Today
地點：台大體育館

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