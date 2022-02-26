網球》我的身體我做主！喬帥重申堅拒接種疫苗

喬科維奇。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，喬科維奇（Novak Djokovic）雖然因為拒打疫苗損失慘重，近日接受法國媒體《隊報》專訪時，再次強調堅持立場不會妥協，至少兩度確診的喬帥，自認不會對其他人造成威脅，目前也沒必要去接種。

喬帥1月歷經風波，慘遭澳洲政府遣返，坐視寶刀未老的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）搶先贏得史上最多大滿貫男單21冠，之後他開始積極發聲，接受英媒《BBC》、祖國塞爾維亞等媒體採訪，如今他向《隊報》記者表示，「我還是決定不接種疫苗，我認為沒有必要藉此來保護身體，我也沒有對其他人產生威脅。無論我是否接種疫苗，病毒都照樣傳播。」喬帥重申，應該擁有自身主導權，「我要成為身體唯一主人，這世上沒有人能比我更瞭解自己的身體。」

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只不過，34歲的喬帥錯失澳網大滿貫衛冕機會，日前又在杜拜爆冷滑鐵盧，總計361週世界第1紀錄宣告中斷，接下來出賽恐怕還受到重重限制，不但美國印地安泉、邁阿密名人賽都難以成行，甚至原本接納他的羅馬名人賽也生變，由於義大利衛生部及該國奧會都持公開反對態度，讓爭議十足的喬帥，可能又少了出賽舞台。

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