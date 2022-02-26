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T1》216公分多拉摩爾帳面數據普通 英熊教練和球員怎麼看？

2022/02/26 22:54

多拉摩爾。（記者劉信德攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕身高216公分的大洋將多拉摩爾（DoralMooreJr.）從SBL台啤繳出不俗成績，還曾獲選最佳球員，儘管加入T1聯盟數據普通，但教練楊志豪仍對他讚譽有加。

多拉摩爾在SBL台啤出賽12場，平均出賽近26分鐘，投籃命中率高達65.6％，可得16.3分、13.3籃板，還獲選SBL第4週最佳球員，而英熊也是想借重他的身材優勢及出色身手，提升禁區戰力。

多拉摩爾過去4場比賽，平均出賽17分28秒得6.5分、7籃板，數據並不算特別出色，今天他對上海神打26分49秒，9投3中，包含決勝節有1次關鍵進球，助隊扳平戰局，全場攻下9分，另抓下13個籃板。

對比同樣身高的海神立陶宛中鋒庫薩斯（Mindaugas Kupšas），雖然沒有他今天繳出的22分、20籃板出色，但楊志豪認為，多拉摩爾確實補足英熊內線的不足，而他也擁有一定的嚇阻力，讓對手無法在油漆區內予取予求，而是將球往外導傳尋求機會。

蔣淯安也特別提及多拉摩爾的貢獻，畢竟過往對上海神的團隊籃板數都明顯屈居下風，但兩隊今天在籃板數同以47個打平，不僅如此，防守也因此有優勢。

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