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射擊》證件妹吳佳穎小露性感 挑戰女性無限可能

2022/02/27 07:16

吳佳穎演譯全新運動內衣系列。（adidas提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕國際運動品牌adidas延續「沒有不可能」精神，推出「我就是可能」品牌故事，激勵女性運動員在挑戰中創造可能，並由奧運射擊國手「證件妹」吳佳穎、排球女神廖苡任詮釋全新運動內衣，鼓勵女性透過運動發掘自己的無限可能，難得突破的造型驚豔各界，令人眼睛為之一亮。

訓練系列讓廖苡任在賽場上靈活奔跑。（adidas提供）

吳佳穎最早專攻的運動種類，其實是跆拳道，但因為身材嬌小，因緣際會下輾轉接觸空氣手槍。對大多運動而言，考驗的是身材、體型，射擊卻著重穩定與專注力，「這是場自己和自己的比賽，考驗選手的心智與耐力，不被強大的壓力擊垮！」意志力過人的吳佳穎，從亞運射上奧運舞台，就看到自己有更強大的可能，她特地穿上針對亞洲女性體型設計，幫助更多女性在運動時，可以體驗全方位支撐及貼合身形的運動內衣，小露性感之餘，也能讓身體無拘無束、盡情享受運動樂趣。

排球一直被視為高個子運動，身高僅164公分的廖苡任，卻能以小搏大，力抗比她高大的長人，靠著就是發揮速度與靈活等優勢，穿上訓練（Train）系列，正好盡情馳騁於職業賽場。擔任舉球員的她，自信沒有贏不了的比賽，「只要付出努力就能達成目標。想辦法克服身材劣勢，我就是可能！」

吳佳穎堅信透過訓練，讓自己有更強大的可能。（adidas提供）

　　　　

　　

　

　　　　

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