網球》俄羅斯無情轟炸 烏克蘭女將：很怕下一刻就在地球上消失

雅絲特蓮絲卡。（資料照，歐新社）





〔體育中心／綜合報導〕烏克蘭網球女將雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska）因俄羅斯入侵家鄉，被迫與家人分隔兩地，她接受《ESPN》訪問時描述俄羅斯轟炸的殘忍和無情，並難過地表示，「我好害怕，我們沒必要自相殘殺。」

「這是電影嗎？還是真的？」雅絲特蓮絲卡回憶起戰爭的前幾天，她和家人一同共進晚餐，坐席間參雜著歡笑聲，並擔心第二天的訓練，沒想到自己美好的日常卻一夕變天，俄羅斯凌晨入侵烏克蘭，轟炸聲四起，她在睡夢中驚醒，與家人躲入地下停車場，她一直聽到可怕的爆炸聲此起彼落，「有些很遠，有些很近，她很怕下一顆就會落向他們，只有一顆炸彈和導彈，就可以讓他們在地球上消失。」雅絲特蓮絲卡說道。

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雅絲特蓮絲卡父母決定不計任何代價讓雅絲特蓮絲卡與妹妹離開烏克蘭，在聽到有人搭船逃到羅馬尼亞時，父親就帶著家人驅車開往港口，雅絲特蓮絲卡和妹妹流淚與父親擁抱道別、隨後姐妹倆便搭上船離開摯愛的家園，兩人目前正在法國，儘管心繫家人安危，雅絲特蓮絲卡她仍決定參加里昂公開賽。

雅絲特蓮絲卡說：「我很擔心我的父母、朋友以及烏克蘭的每個人，要知道轟炸是什麼樣子，自己必須親身體驗過才會了解，但沒有人會想要經歷這樣的痛苦。」她也在個人的社群網站上表示，「爸爸媽媽，我們非常愛你們，請一定要照顧好自己。我愛我的國家，烏克蘭人們一定要好好活下去。」

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