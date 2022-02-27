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MLB》大幅讓步聯盟還是不買單 球員工會明不排除退出協商

2022/02/27 09:46

大聯盟封館已長達87天，球員工會明不排除退出協商。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟封館已長達87天，例行賽能否在美國時間3月31日如期開打仍是未知數，聯盟與工會就勞資協議連六日開會討論，儘管工會大幅讓步，不過雙方還是沒有達成共識，工會對聯盟的態度感到十分不滿，選手與工會工作人員明天不排除退出協商。

聯盟與工會談判陷入僵局，即便今天早了1小時開會，進行了2個半小時的討論，仍沒有任何重大的進展，球員將每年的豪華稅標準下調200萬美元，但雙方認知上還是有很大的差距，聯盟希望緩步調升，2023年從2.14億升至2.15億美元，不過球員工會則希望，下賽季的豪華稅標準上看2.43億美元，並在5年後突破2.71億美元大關。

對於薪資仲裁年資，球員工會原先要求在大聯盟年資介於2年至3年的球員，排名前75％有資格提前取得薪資仲裁資格，但今天下修至35％，不過聯盟依舊維持年資滿3年、成績排名前22%的球員，可提早一年取得仲裁資格的規定。

球員工會也將薪資仲裁前球員的獎金分潤，從1億美元降至3000萬美元，與大聯盟日前提出的2000萬美元相去不遠，但資方還是不買單。雙方只在選秀順序與樂透籤上達成一點共識，球員工會明天有可能會退出會議，美國時間2月28日達成勞資協議看起來是難上加難。

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