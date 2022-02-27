排球》砲轟祖國開戰可恥 前俄羅斯國手：想到孩子我淚流滿面

加莫娃。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，無情戰火讓許多人流離失所，全球體壇紛紛譴責抵制，就連俄羅斯運動員也不例外，前女子排球國手加莫娃（Ekaterina Gamova）痛批：「這是國家歷史上可恥的一頁。」

身高超過200公分的加莫娃，球員生涯時期戰功彪炳，曾在2000年雪梨、2004年雅典奧運獲得銀牌，她在2016年選擇退役，現年41歲。

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對於俄羅斯不斷入侵烏克蘭，加莫娃也公開喊話反對戰爭，她在社群媒體上寫道：「這可恥的一頁將永遠刻在我們國家的歷史上，我從沒想過俄羅斯會攻擊、轟炸歐洲國家，現在全世界都與俄羅斯對立，並對其進行製裁，沒有人想在自己的國家看到我們，完全被孤立。」

加莫娃強調：「在變成這樣之前，我們不能說些什麼嗎？我們的政府必須立即停止戰爭，我也應該做些什麼，但是我感到很羞愧，也很害怕，我希望大家知道，俄羅斯也有很多人反對世界上正在發生的事情，真的很抱歉。」

加莫娃表示，看著自己的兒子，更讓她想到目前在烏克蘭內，遭遇無情戰火摧殘的孩子們，「戰爭開始的那一天，我看著我的兒子，我淚流滿面，願上帝保佑，請停止戰爭，那裡有無辜的孩子們。」

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