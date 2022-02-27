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NBA》傳與高層不合想出走 詹皇親自闢謠：湖人在我就在

2022/02/27 10:57

詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）日前傳出與高層關係緊張，並且他也夢想和大兒子布朗尼（Bronny James）一起打球，合約期滿恐將離開湖人。對此，詹姆斯受訪時表示，湖人將會是他生涯最後一支球隊，「只要我還能打球，我就會和紫金軍團站在一起。」

37歲的詹姆斯在明星賽期間談到自己未來的動向，包含可能回歸騎士、希望能在最後一年與大兒子布朗尼打球，被外界質疑他是否有意離開湖人，詹姆斯受訪時澄清，只要自己還能打球，就會一直待在湖人，想和兒子打球，並不代表自己不想留在這支球隊當中。

日前有美媒直指詹姆斯目前在洛城擁有的權力，更勝於已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant），幫忙策劃魏斯布魯克（Russell Westbrook）交易案，並傳出他與湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）不合，詹姆斯對此表示，自己從來不是做決定的那個人，管理層問他意見，他就說出自己的建議，他對湖人管理層十分有信心，「自從我來到這裡，老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）等人都張開雙臂歡迎我，讓我有機會為這支歷史悠久的球原效力，為了回報他們，力圖率隊重返榮耀，激勵孩子和球迷，這一直都是自己最關心的事情。」

詹姆斯也強調他和經紀團隊與湖人管理層並沒有不合，他們溝通無礙保持著良好的關係，對於外界的噪音毫不在意。

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