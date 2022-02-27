網球》終結Big 4紀錄網壇新時代來臨？ 俄羅斯新球王：言之過早

俄羅斯名將梅德維夫。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）將登上世界球王寶座，這是否意味著網壇新時代來臨？梅德維夫並不同意。

梅德維夫雖然昨日在墨西哥男網賽4強，直落二不敵西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），無緣晉級今日冠軍戰，但隨著喬科維奇（Novak Djokovic）日前在杜拜男網賽止步8強，確定讓出球王寶座，由梅德維夫登基。

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梅德維夫在半年內，達成生涯2大目標，包括去年美網奪下生涯首座大滿貫冠軍，如今也將登上世界球王寶座。此外，梅德維夫拿下球王頭銜，也終結網壇「Big4」壟斷世界第一18年的紀錄。

這是否意味著網壇新時代來臨？梅德維夫表示：「很難回答，特別是如果你看看近年大滿貫賽事的情況，大多數冠軍都是Big3贏得的，雖然我確實有幸在去年美網奪得一座冠軍。」

梅德維夫指出：「就我而言，我正在努力提升我的球技，但那次在紐約是我唯一一次能夠在大滿貫賽事中，擊敗Big3的成員，我必須繼續努力並做得更好，比賽中有些時候我不夠強壯。」

梅德維夫表示：「現在談論一個新時代還言之過早，但就我而言，我很高興實現了這樣的目標，對我和我的團隊來說，感覺很棒。」

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