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NBA》德羅森有望追上喬神紀錄 莫蘭特轟46分率灰熊屠牛

2022/02/27 13:11

灰熊少主莫蘭特今轟下生涯新高的46分，率領灰熊擊敗公牛。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊少主莫蘭特（Ja Morant）今天面對強敵公牛，轟下生涯新高的46分，技壓德羅森（DeMar DeRozan）的31分，同時也率隊擋住公牛末節兇猛反撲，終場以116：110驚險贏球，中止明星賽前的2連敗。

灰熊此役最多領先公牛達17分，莫蘭特第三節獨拿20分，原以為勝卷在握，但公牛在德羅森的帶領下，第四節打出12：0的攻勢，追到99：101只落後2分，莫蘭特及時挺身而出，連拿5分穩住領先優勢，更與德羅森互相飆分，兩隊差距只有1分，巴恩（Desmond Bane）在最後1分21秒砍進關鍵三分球，安德森（Kyle Anderson）決勝時刻賞了德羅森一記麻辣鍋，而後者也因兩次技術犯規遭驅逐出場，瓊斯（Tyus Jones）和莫蘭特最後5罰俱中，灰熊終場以116：110擊敗公牛，終結對手近期的6連勝。

莫蘭特豪取生涯最高的46分，另有4籃板和3助攻，這也是他本季第5場飆破40分的比賽，也創下隊史新猷。「水行俠」S.亞當斯（Steven Adams）成功捍衛禁區，貢獻12分、21籃板和5助攻，巴恩則有12分、5助攻。

德羅森攻下公牛最高的31分，外帶7籃板和2抄截，儘管連續得分至少35分的場次停留在8場，無緣挑戰「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）所保持的連續10場的恐怖紀錄，但仍只差1場，就能追平喬丹所創下的隊史連11場得分破30分的驚人紀錄。

公牛共有5人得分上雙，除了德羅森外，拉文（Zach LaVine）攻下全隊次高的28分，附有6助攻和4籃板，C.懷特（Coby White）板凳挹注15分，伍切維奇（Nikola Vucevic）有11分12籃板的雙十表現。

德羅森只差一場就能追平，喬丹所創下的隊史連11場得分破30分紀錄。（美聯社）

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