NBA》超越籃球之神！ T.楊恩飆41分寫史上第9人狂紀錄

T.楊恩。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕老鷹今迎戰暴龍,少主T.楊恩(Trae Young)超狂飆分秀轟下41分,寫下超越「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)的紀錄,幫助球隊以127:100痛宰暴龍。

暴龍開局手感火燙,首節得到37分,次節一度領先雙位數,但地主老鷹隨即吹起反攻號角,打出一波18:0攻勢反超戰局,半場以66:58領先,易籃後,老鷹第三節以38:16攻勢擊潰對手,終場勝負無懸念,老鷹大勝坐收。

請繼續往下閱讀...

老鷹今日上場的13名球員中,只有1人未得分,T.楊恩全場24投17中、轟下41分,另有4籃板、11助攻,D.杭特(De'Andre Hunter)14分、4籃板,奧康古(Onyeka Okongwu)17分進帳。

T.楊恩(中)。(美聯社)

暴龍范維利特(Fred VanVleet)拿下24分、9助攻,阿丘瓦(Precious Achiuwa)繳出21分、9籃板,西亞卡姆(Pascal Siakam)手感不佳拿14分。

美媒統計數據指出,這是T.楊恩生涯第10次單場轟破40分、10助攻的比賽,超越喬丹的紀錄,成為聯盟史上第9名,這也是他生涯第22度單場至少得到40分的比賽。

Via #Hawks PR, @TheTraeYoung now has more 40+ point 10-plus assist games in his career than Michael Jordan. Young is now 9th on all-time list with 10 such games. pic.twitter.com/NxCIMnE6hk