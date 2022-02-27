NBA》超越籃球之神！ T.楊恩飆41分寫史上第9人狂紀錄

T.楊恩。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹今迎戰暴龍，少主T.楊恩（Trae Young）超狂飆分秀轟下41分，寫下超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的紀錄，幫助球隊以127：100痛宰暴龍。

暴龍開局手感火燙，首節得到37分，次節一度領先雙位數，但地主老鷹隨即吹起反攻號角，打出一波18：0攻勢反超戰局，半場以66：58領先，易籃後，老鷹第三節以38：16攻勢擊潰對手，終場勝負無懸念，老鷹大勝坐收。

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老鷹今日上場的13名球員中，只有1人未得分，T.楊恩全場24投17中、轟下41分，另有4籃板、11助攻，D.杭特（De'Andre Hunter）14分、4籃板，奧康古（Onyeka Okongwu）17分進帳。

T.楊恩（中）。（美聯社）

暴龍范維利特（Fred VanVleet）拿下24分、9助攻，阿丘瓦（Precious Achiuwa）繳出21分、9籃板，西亞卡姆（Pascal Siakam）手感不佳拿14分。

美媒統計數據指出，這是T.楊恩生涯第10次單場轟破40分、10助攻的比賽，超越喬丹的紀錄，成為聯盟史上第9名，這也是他生涯第22度單場至少得到40分的比賽。

Via #Hawks PR, @TheTraeYoung now has more 40+ point 10-plus assist games in his career than Michael Jordan. Young is now 9th on all-time list with 10 such games. pic.twitter.com/NxCIMnE6hk — Justin Felder （@Justin_FOX5） February 27, 2022

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