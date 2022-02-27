NBA》厄文轟本季新高38分 籃網驚濤駭浪贏強敵公鹿止敗

厄文（左）。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今踢館公鹿，厄文（Kyrie Irving）猛轟38分締造本季新高，幫助球隊以126：123險勝公鹿，終結2連敗。

籃網上半場以53：56落後6分，下半場布魯克林大軍展現兇猛火力，單節8顆三分彈，轟下43分，扭轉戰局取得領先，但公鹿也非省油的燈，他們在決勝節反超，一度要回7分領先，這時籃網拿出止敗決心，在卓蒙德（Andre Drummond）、厄文輪流發揮下，又反超戰局。

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關鍵時刻，兩隊拉鋸廝殺，倒數14.6秒時，3分落後的公鹿握有3罰機會，但G.艾倫（Grayson Allen）罰丟1球，無緣助隊扳平比數，最終公鹿用犯規戰術凍結時間，籃網也用犯規戰術還以顏色，不讓對手有追平機會，最終由籃網拿下勝利。

亞德托昆波（持球者）。（USA TODAY Sports）

籃網5人得分上雙，厄文拿下全隊最高38分，另有5籃板、5助攻，小柯瑞（Seth Curry）繳出19分，卓蒙德有17分、12籃板。

公鹿方面，波提斯（Bobby Portis）轟下30分、12籃板，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）29分、14籃板，米德爾頓（Khris Middleton）攻下25分、7助攻。

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