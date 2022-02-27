MLB》美媒曝大谷翔平超狂數據 現役最強打者高居第三

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍球星大谷翔平上季共敲出46轟，打破亞洲球員紀錄，也刷新隊史單季左打最多轟，美國知名運動網站《Bleacher Report》評選新賽季前十大最強打者，大谷翔平高居第三。

大谷翔平去年展現強投豪打本色，以驚人的二刀流上演史詩級賽季，貢獻46轟，8支三壘安打、100打點、103得分、26盜，打擊三圍.257/.372/.592、OPS.965，投球方面有9勝2敗、防禦率3.18、156K，勇奪美聯年度MVP

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美國運動網站《Bleacher Report》撰文評選新賽季前十大最強打者，大谷翔平高居第三，只輸給國民重砲索托（Juan Soto）和藍鳥強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），大谷的出色擊球數（Barrel）高達78次，勇冠群雄，出色擊球數是指擊球初速達98英里以上，擊球仰角要在26到30度之間，才會是「出色擊球」，而他的出色擊球率高達12.2％，全聯盟僅次於教士球星小塔提斯。

《Bleacher Report》專欄作家史考特（Brandon Scott）指出，如果大谷翔平去年沒有出現疲勞情況的話，打擊數據有可能更上一層樓，「請想像一下，如果他整季都專注於打擊的話，會繳出怎樣的表現。」

大聯盟與球員工會因為遲遲無法就新版勞資協議獲得共識，不僅持續封館當中，雙方連續6天談判結果也不盡理想，新賽季開幕遙遙無期。

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