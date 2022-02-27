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網球》蠻牛狂飆3連冠！ 35歲納達爾今年還未嘗敗績

2022/02/27 13:21

納達爾。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕納達爾（Rafael Nadal）贏球氣勢無法擋，6：4、6：4 解決難纏的英國第6種子諾里（Cameron Norrie），西班牙「蠻牛」5連勝、1盤未失強勢攻頂，持續改寫生涯最佳開季15連勝紀錄之餘，也第4度笑捧墨西哥男網賽冠軍，徹底強壓後浪的精彩演出，完全不像今年6月3日就滿36歲的老將。　

這項ATP500等級職業巡迴賽，在墨國度假勝地阿卡普爾科舉行，納達爾寶刀未老，繼元月墨爾本、澳網横掃群雄後，人氣第4種子本站再出發，又一路過關斬將，連年輕10歲的俄國頭號種子、準球王「總理」梅德維夫（Daniil Medvedev），週六4強戰也難攖其鋒；「蠻牛」週日乘勝追擊，開季連續第3座金盃到手，也擦亮史上最多21座大滿貫男單冠軍的招牌。

見慣風浪的納達爾，挾著過去已連贏諾里3回的經驗與自信，決賽再度壓制26歲後輩，招牌左手上旋球在底線對峙穩居上風，開賽第5局率先突破，拉開差距首盤到手。次盤雙雄互破開局，第5局「蠻牛」把握40：0絕佳機會，再度破發超前，第7局諾里發球又失守，讓納達爾取得聽牌，儘管5：2大幅領先時被破連丟2局，前球王及時回穩保發滅火，總計激戰1小時55分鐘直落2出線，職業生涯第91座金盃到手。　

諾里。（歐新社）

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