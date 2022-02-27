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網球》烏克蘭名將返國參戰！盧彥勳好友及雙打拍檔

2022/02/27 15:36

斯塔霍斯基。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕退役網球名將斯塔霍斯基 （Sergiy Stakhovsky），已報名加入烏克蘭後備軍，義無反顧抵抗俄羅斯侵略，他不但是前「台灣一哥」盧彥勳過去ATP職業巡迴賽拍檔，還共同當選ATP球員理事代表，因此盧彥勳經紀人哥哥盧威儒表示，非常敬佩這位東歐好友的勇氣，也為全力奮戰的烏克蘭加油。

過去常陪盧彥勳征戰世界各地的盧威儒，今在個人臉書發文，透露斯塔霍斯基曾與老弟搭配職業賽雙打，還經常在休息室裡或透過電話，溝通協商爭取ATP球員權益，「見他和盧彥勳對ATP球員事務討論的熱情，再配上他有點殺的東歐眼神，一臉正經侃侃而談，一直對他印象很深。」近來盧威儒看到斯塔霍斯基「投拍從戎」的新聞，心中對這位老友的崇敬油然而升，「對他保家衛國的決心 ，感到非常的敬佩，自己的國家自己保衛，自己的民主自由，自己爭取！」

36歲的斯塔霍斯基，2013年溫布頓次輪爆冷淘汰瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）一戰成名，生涯最佳世界男單排名來到31，上月澳網會外賽止步，才結束19年職業生涯。如今他把妻兒安置在匈牙利，準備返回烏克蘭參戰，協助對抗俄國入侵，愛國熱情受到各界高度肯定。　

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