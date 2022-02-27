中職》艾迪頓客串主審 感想是「很困難的工作！」

中信兄弟二軍投手教練艾迪頓（左）在分組對抗賽客串主審。（中信球團提供）

〔記者徐正揚／屏東報導〕中信兄弟今天在春訓基地舉行第1場分組對抗賽，擔任主審的竟然是二軍投手教練艾迪頓，即便執法有模有樣，卻讓他很佩服真正的裁判，還用中文說「很困難的工作！」

艾迪頓指出，去年停賽期間打隊內賽、在國外的少棒比賽都站過主審，即便屏東天氣很熱，比賽中經常要拿毛巾擦汗，他卻很享受站主審的感覺，「球隊要比賽，總是要有人站。」

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艾迪頓不但自費購買裁判護胸等裝備，還因為哥哥是大聯盟裁判，讓他有極佳的效法對象，站主審讓他與哥哥更有話題，「手勢跟喊聲是有參考哥哥，基本上都是我自創的。」

被問到比賽中球隊對他的好球帶偶有意見，艾迪頓不禁放聲大笑，說，他對自己的判決很有信心，卻深切體會當主審不是簡單的事，「難免有幾個球啦，會差那一點點，有些球真的一半一半。」

艾迪頓強調，站主審的另一目的，在於可以從不同的角度去觀察投手與打者，可以更了解投手的投球內容，對他擔任教練更有幫助，「明天還是我站喔！」

中信兄弟二軍投手教練艾迪頓在分組對抗賽客串主審。（中信球團提供）

中信兄弟二軍投手教練艾迪頓在分組對抗賽客串主審。（中信球團提供）

艾迪頓（中）客串主審，賽後與王建民（右）、鄭錡鴻兩位教練，就投手表現交換意見。（記者徐正揚攝）

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