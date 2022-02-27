MLB》盼終身當條紋軍 「園丁」賈納有意再戰新球季

賈納。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕38歲老將外野手「園丁」賈納（Brett Gardner）去年10月就曾表示，自己來季仍想再戰大聯盟。休賽季成為自由球員的他，想法至今也未曾改變，今日賈納的經紀人也向美媒透露此消息。

根據《紐約郵報》記者謝曼（Joel Sherman）報導，經紀人畢克（Joe Bick）表示，賈納打算備戰明年球季，延續職棒生涯。另外他也提到，賈納願意為其他球隊效力，不過還是期盼能終身當洋基人。

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然而，謝曼毫不留情地指出，去年球季賈納可說是相當不理想。儘管球隊外野戰力受傷勢影響，讓賈納獲得140場出賽，為洋基全隊第三多，但他卻僅繳出0.222打擊率、10轟與39分打點，攻擊指數僅0.689。

不過謝曼也提到，去年球季例行賽末段，賈納的成績有顯著回溫，自去年8月1日以來，賈納繳出0.261/0.351/0.441的打擊三圍，而攻擊指數0.791、保送率11.9%與三振率18.9%也在聯盟平均之上。

謝曼表示，即便賈納的腳程及防守功夫不及當年勇，以第四號外野手身份，應該還是能替洋基有貢獻。就算洋基不打算將這位效力14年的冠軍班底留下，以賈納現在的身手，還是能給予想力拚季後賽的球隊幫助。

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