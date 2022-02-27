網球》包辦最年輕及最老冠軍 納達爾墨西哥4度稱王

納達爾。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕35歲的納達爾（Rafael Nadal）寶刀未老，5連勝、1盤未失，強勢贏得第4座墨西哥阿卡普爾科男網賽冠軍，締造賽史最年輕，同時也是最老贏家的雙重紀錄，令西班牙「蠻牛」有感而發：「這真是漫長的職業生涯。」

第4種子納達爾贏球氣勢無法擋，6：4、6：4 解決難纏的英國第6種子諾里（Cameron Norrie），持續改寫生涯最佳開季15連勝紀錄，也繼2005、13年（皆紅土）、2020年（硬地）後，笑納賽史第4冠。身為同樣西班牙語系的墨西哥球迷最愛，人氣寵兒「蠻牛」 18歲在此贏得首座職業賽冠軍，如今6月3日就滿36歲的他，又挾最年長之姿封王，「我第一次來到這裡，一切對我來說都是新的，這些年來，你會比18歲時更懂得欣賞每次勝利。」

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這項ATP500等級職業巡迴賽，世界排名前5有4人參戰，包括第2名的俄國「總理」梅德維夫（Daniil Medvedev）、第3名的德國茲維列夫（Alexander Zverev） 、第4名的希臘西西帕斯、第5名的納達爾。結果準球王梅總4強不敵「蠻牛」，小茲因雙打持拍砸主審椅子被判失格，7784則在另場4強輸給諾里，「這很複雜，我最終取得勝利。」納達爾坦承，這在幾週前看起來不可能發生，「令人驚訝的是，事情會在如此短時間內發生變化，從我無法練習到現在能夠打球都是。」

開賽狂飆3連冠的納達爾，自認目前身體狀況良好，這位在澳網贏得史上最多大滿貫男單21冠的傳奇球星表示，已迫不及待飛往美國西岸，從印地安泉名人賽再出發。

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