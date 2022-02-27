晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》中信兄弟分組賽 6名投手僅陳柏豪沒掉分

2022/02/27 16:52

中信兄弟分組對抗賽，陳柏豪讓對手3上3下，最快球速測得147公里。（中信球團提供）

〔記者徐正揚／屏東報導〕中信兄弟今天在春訓基地舉行第1場分組對抗賽，只打5局動用6名投手，僅陳柏豪沒掉分且球速最快，總教練林威助認為，畢竟才第1場，還有時間可以調整。

中信分成黃、白兩隊各排廖乙忠、吳哲源先發，與魏碩成、李家成都各負責2局，除吳哲源只挨蘇緯達陽春彈都掉2分，最後讓王奕凱、陳柏豪各投1局，僅陳柏豪讓對手3上3下，測得147公里也是6人最快。

林威助指出，這場共有16支安打，野手打擊狀況顯然不錯，跑壘觀念也算及格，整體來說都很積極，投手相對就沒有特別好，「畢竟是第1場，明天還有1場，還有時間再調整。」

李家成、魏碩成都出現單局用球破20球，還發生才2出局教練就主動喊卡收掉該局，林威助認為，魏碩成的控球一直是問題，當下看投手教練的想法與決定。

林威助表示，練習比賽不管什麼狀況都可以機動修正，譬如投手要投2局，如果第1局很不順，就要趕快結束，專注在下1局，「要是對外隊的比賽，有狀況應該就換掉了。」

中信兄弟分組對抗賽，吳哲源先發2局，唯一失分是被蘇緯達敲全壘打。（中信球團提供）

中信兄弟分組對抗賽，廖乙忠先發2局失2分。（中信球團提供）

中信兄弟分組對抗賽結束後，總教練林威助（右2）集合全隊提醒缺失。（中信球團提供）

中信兄弟總教練林威助。（中信球團提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。