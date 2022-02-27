中職》中信兄弟分組賽 6名投手僅陳柏豪沒掉分

中信兄弟分組對抗賽，陳柏豪讓對手3上3下，最快球速測得147公里。（中信球團提供）

〔記者徐正揚／屏東報導〕中信兄弟今天在春訓基地舉行第1場分組對抗賽，只打5局動用6名投手，僅陳柏豪沒掉分且球速最快，總教練林威助認為，畢竟才第1場，還有時間可以調整。

中信分成黃、白兩隊各排廖乙忠、吳哲源先發，與魏碩成、李家成都各負責2局，除吳哲源只挨蘇緯達陽春彈都掉2分，最後讓王奕凱、陳柏豪各投1局，僅陳柏豪讓對手3上3下，測得147公里也是6人最快。

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林威助指出，這場共有16支安打，野手打擊狀況顯然不錯，跑壘觀念也算及格，整體來說都很積極，投手相對就沒有特別好，「畢竟是第1場，明天還有1場，還有時間再調整。」

李家成、魏碩成都出現單局用球破20球，還發生才2出局教練就主動喊卡收掉該局，林威助認為，魏碩成的控球一直是問題，當下看投手教練的想法與決定。

林威助表示，練習比賽不管什麼狀況都可以機動修正，譬如投手要投2局，如果第1局很不順，就要趕快結束，專注在下1局，「要是對外隊的比賽，有狀況應該就換掉了。」

中信兄弟分組對抗賽，吳哲源先發2局，唯一失分是被蘇緯達敲全壘打。（中信球團提供）

中信兄弟分組對抗賽，廖乙忠先發2局失2分。（中信球團提供）

中信兄弟分組對抗賽結束後，總教練林威助（右2）集合全隊提醒缺失。（中信球團提供）

中信兄弟總教練林威助。（中信球團提供）

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