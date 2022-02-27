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T1》40歲依舊寶刀未老！張智峰燃燒31分鐘拿10分

2022/02/27 17:49

張智峰復出首戰燃燒31分鐘拿10分。（T1聯盟提供）

〔記者吳孟儒／台中報導〕40歲的張智峰今天迎接復出，表現寶刀未老，開賽沒多久連2次出手都命中，總計全場出賽31分28秒，投進兩顆三分球，拿10分、 3籃板、3助攻，但桃園雲豹拚到最後一刻仍以102：108不敵台中葳格太陽，吞下9連敗。

張智峰在2009年拿下第6季SBL年度、總冠軍賽雙料MVP，生涯平均11.8分、3.8籃板及2.4助攻，最讓人津津樂道的正是2007年3月全場飆進13顆三分球、拿43分，以及拼命三郎式防守封鎖林志傑火力而有「馴獸師」美名。

張智峰在2018年高掛球鞋後轉任UBA中原大學教練，儘管卸下戰袍長達4年，仍保持良好體態，而就在總經理蘇翊傑提出邀約後，他也毫不猶豫答應，在2月初正式加盟雲豹，擠下39歲的林志傑，成為國內籃壇最資深球員。

張智峰復出首戰燃燒31分鐘拿10分。（T1聯盟提供）

隨隊訓練近1個月的張智峰，選擇在今天客場對太陽之戰復出，而非保留在主場開箱，教練王志群解釋，「智峰準備好了，所以我們也決定讓他上場。」

張智峰今先發上陣表現寶刀未老，開賽不到2分鐘就成功命中中距離，首節打8分鐘，連兩次出手都進球拿4分、1籃板，也帶動球隊攻勢，以30：19力壓太陽，

第2節剩下5分鐘，張智峰的外線開張，只是雲豹未能穩固領先，半場打完以43：45遭逆轉，比賽進入下半場無法封鎖太陽攻勢，讓桑尼和何喬登合飆23分，比分一度擴大至21分。

塔克在最後18秒命中關鍵三分球。（T1聯盟提供）

不過雲豹展現不放棄的精神，在最後40秒逼到只有3分差，但塔克在最後18秒命中關鍵三分球，助隊鎖住勝果，太陽以108：102驚險收下2連勝。

桑尼拿29分、14籃板，塔克替補出發貢獻20分，何喬登12分，丁聖儒和蘇奕晉各10分。桃園先發5人得分都達雙位數，吉倫拿26分表現最佳，張智峰7投4中拿10分。

張智峰復出首戰燃燒31分鐘拿10分。（T1聯盟提供）

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