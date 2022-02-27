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UBA》被抓到球衣字樣不同意外「拐氣」義守逆轉國體

2022/02/27 17:55

義守球衣字樣不同。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽今進行第3日賽事，義守大學前3節被國立體大一路壓著打，一度落後達16分，第4節時被對手抓到球衣字樣不同，吞下技術犯規，反倒像被「拐氣」扭轉戰局，最終以75：72力退國體。

義守大將邱子軒前役被打傷眼睛，導致眼角膜破裂，此仗高掛免戰牌，加上白曜誠入選國家隊，一口氣少了兩名好手，讓義守在面對複賽尚未開胡的國體，打得格外艱辛。

義守今一度落後達16分，第4節時還被抓了球員球衣樣式不同的問題，雖然今天全隊都穿上黑色球衣，但字樣不同，被吹了一次技術犯規。

在這之後義守反倒打出氣勢，連續進攻得手，再靠著余祥平關鍵三分打，取得1分超前，12.4秒時劉承彥在罰球線上進帳2分，助隊穩住領先優勢。雖然國體保有最後一擊的機會，最後以失誤收場，勝場仍無法開胡。

陳品銓。（大專體總提供）

郭翰繳出14分、13籃板。（大專體總提供）

劉承彥。（大專體總提供）

對於球衣字樣不同的被檢舉一事，教練廖哲億表示，其實從預賽起球隊都穿這套球衣，沒有球員穿錯球衣的問題，「這個問題反而意外扭轉整個局勢，不過在小白、子軒沒辦法打的情況下，大家都知道該跳出來幫球隊做些什麼。」

義守陳品銓繳出全隊最高18分，王正文16分、13籃板，進帳10分、8助攻的劉承彥說：「大家都有好好發揮才有辦法贏球，每個人都願意為團隊貢獻。」他也強調，即便現在陣容不完整，但會全力拚4強門票。至於球衣問題，劉承彥則表示，從預賽起都穿同一套球衣，沒想到會發生這樣的狀況，「但這是我們自己的問題，要盡快解決。」

義守擊敗國體。（記者林正堃攝）

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