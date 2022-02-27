中職》連三年效力兄弟夢碎 「美國隊長」轉投墨西哥

羅傑斯。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕在沒有獲得中信兄弟續約的情況下，羅傑斯將在今年加入墨西哥聯盟（LMB）的蒙特雷蘇丹隊（Sultanes de Monterrey），延續他的棒球生涯。

¡BIENVENIDO ESMIL ROGERS!



El pitcher, Esmil Rogers, se suma a nuestro equipo para reforzar la rotación abridora de la Temporada 2022 de #LMB. Experiencia en MLB con @Yankees, @Rockies @CleGuardians y @BlueJays pic.twitter.com/o4rrnCcIi3 — Sultanes de Monterrey （@SultanesOficial） February 25, 2022

過去羅傑斯除了擁有7年的大聯盟資歷外，在2015、2016、2018年也曾效力於韓職的韓華鷹及英雄隊，2019年則在墨西哥聯盟效力，當時他在Guerreros de Oaxaca隊共91.1局的投球中，繳出6勝5敗，防禦率6.19，60次奪三振的成績。

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羅傑斯這兩年在中信兄弟繳出8勝9敗，防禦率4.08的成績，2020年時是球隊倚重的先發戰力，但去年的投球狀況並不理想，最終也未被帶進台灣大賽名單，雖然去年底他曾表達希望能重返兄弟效力的意願，但在中信兄弟簽滿4名洋將的情況下，只好尋求其他職棒的機會，最終羅傑斯選擇重返墨西哥。

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