日職》增重20公斤收成效！中田翔連5戰敲安絕好調（影音）

中田翔。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕上賽季因暴力事件從火腿轉戰巨人的強打中田翔，休賽季的增重計畫似乎收到成效，目前春訓實戰已經連5場敲安。

中田翔從去年休賽季約92公斤、增重至目前112公斤，外界持續好奇增重是否帶來成效，他則用表現說話，今在巨人面對橫濱的熱身賽以先發6棒一壘手身分登場，2打數1安打1打點。

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中田翔今在4局無人出局滿壘的情況下敲出深遠飛球，不過受到強風影響沒有越過牆，雖是一支高飛犧牲打、不過仍助隊先馳得點，隨後6局則敲出三壘邊線方向的二壘安打，展現不錯的打擊手感。

中田翔至今在春訓對外賽12打數5安打，打擊率達4成17，對於自己近期的絕好調，他受訪時表示，由於現在是必須留下好印象的階段，所以會努力拿出更好的表現，目前比起帳面上的成績，會更注意擊球內容。

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