NBA》大傷後重回密爾瓦基奪勝 厄文：如釋重負

厄文。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日籃網與公鹿的比賽，籃網在第三節海灌48分，決勝節末段雙方更上演「罰球大戰」，靠著厄文（Kyrie Irving）全場力繳本季新高38分，外帶5籃板、5助攻與2抄截，罰球9罰8中，帶領近期動盪不安的籃網以126：123，在驚滔駭浪中「斬鹿」成功，擊敗衛冕軍。

此役也是厄文繼去年東部季後賽第二輪第4戰後，首度回到密爾瓦基。當時他在籃下一次的放籃，落地時右腳不慎踩在「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）腳上，造成他腳踝扭傷，且之後的比賽皆作壁上觀，最終只能眼看籃網遭公鹿淘汰。

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這場勝利對厄文來說無疑是意義非凡，他賽後接受採訪感性說道：「為了這場比賽我做足了準備，我內心感到相當激動。因為傷勢，我到現在才再度踏進這球場，我盡可能別把情緒掛在臉上，雖然有時還是忍不住。但能健康地回到這裡贏球，並有機會再度碰到他們（公鹿），對我來說簡直是如釋重負。」

賽後厄文更是走向場邊前來觀賽的父親，並送上充滿溫情的擁抱。本季因拒絕接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗而缺席不少比賽的厄文，即便目前仍只能與客場作戰，但對於現在的籃網來說無疑已是最好的結果。

Kyrie Irving embraces his dad after setting a new season-high with 38 points! pic.twitter.com/Ofg4KKMwuW — NBA （@NBA） February 27, 2022

不過近期傳出杜蘭特（Kevin Durant）將在下週歸隊的捷報後，更是讓籃網注入一劑強心針。在各季後賽球隊勝差非常接近的東部，目前以32勝29敗位居第8的籃網，只要再等B.西蒙斯（Ben Simmons）回歸，所組成的新三巨頭屆時將有可能再度衝擊聯盟。

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