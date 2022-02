NBA》大傷後重回密爾瓦基奪勝 厄文：如釋重負

厄文。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕今日籃網與公鹿的比賽,籃網在第三節海灌48分,決勝節末段雙方更上演「罰球大戰」,靠著厄文(Kyrie Irving)全場力繳本季新高38分,外帶5籃板、5助攻與2抄截,罰球9罰8中,帶領近期動盪不安的籃網以126:123,在驚滔駭浪中「斬鹿」成功,擊敗衛冕軍。

此役也是厄文繼去年東部季後賽第二輪第4戰後,首度回到密爾瓦基。當時他在籃下一次的放籃,落地時右腳不慎踩在「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)腳上,造成他腳踝扭傷,且之後的比賽皆作壁上觀,最終只能眼看籃網遭公鹿淘汰。

這場勝利對厄文來說無疑是意義非凡,他賽後接受採訪感性說道:「為了這場比賽我做足了準備,我內心感到相當激動。因為傷勢,我到現在才再度踏進這球場,我盡可能別把情緒掛在臉上,雖然有時還是忍不住。但能健康地回到這裡贏球,並有機會再度碰到他們(公鹿),對我來說簡直是如釋重負。」

賽後厄文更是走向場邊前來觀賽的父親,並送上充滿溫情的擁抱。本季因拒絕接種武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫苗而缺席不少比賽的厄文,即便目前仍只能與客場作戰,但對於現在的籃網來說無疑已是最好的結果。

Kyrie Irving embraces his dad after setting a new season-high with 38 points! pic.twitter.com/Ofg4KKMwuW