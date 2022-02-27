網球》超車喬帥！蠻牛勝率史上最佳 專剋左拍23連勝

納達爾。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕儘管上季因腳傷休兵長達半年，納達爾（Rafael Nadal）以35歲又268天的「高齡」，在墨西哥阿卡普爾科賽勇奪賽史第4冠！加上先前澳網贏得史上最多21座大滿貫男單金盃，回春盛況不但是「三巨頭」中最佳，甚至再度帶給拒打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的喬科維奇（Novak Djokovic）沉重壓力。

納達爾開季15連勝未嘗敗績，累計職業生涯1043勝209負、勝率高達83.31%，已再度超越塞爾維亞宿敵喬帥的83.21%，躍居男網史上最佳。原本擅長紅土作戰的西班牙「蠻牛」，如今在硬地贏得506場勝利，公開年代僅次於783勝的瑞士老將費德爾（Roger Federer）、636勝的喬帥、592勝的美國退役名將阿格西（Andre Agassi）。至於納達爾生涯91冠，同樣緊追在109冠的美國傳奇康諾斯（Jimmy Connors）、103冠費爸、94冠「冷面殺手」藍道（Ivan Lendl）之後。

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納達爾最近3年來，11回殺入男單決賽全部奪冠，而且自2017年8月在加拿大輸給地主新星沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）後，他的招牌左手上旋球專剋左撇子對手，包括阿卡普爾科決賽的英國苦主諾里（Cameron Norrie）在內，總計已對戰23連勝。

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