花滑》俄烏戰爭恐讓「冰雪女王」出走？日網友：適合去中國

圖貝瑞茲（左）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄烏戰爭爆發後，各國持續對俄羅斯進行制裁，運動界也不例外，俄國運動員未來的出賽機會恐受到影響，教練則可能到外國執教，日媒昨就撰文探討花滑名教練圖貝瑞茲（Eteri Tutberidze）到國外執教的可能性。

《東京體育》昨引述俄國RMA商學院運動管理學院院長庫拉克夫（Kirill Kulakov）的分析指出，在俄國入侵烏克蘭後，體育界開始對俄羅斯的運動員進行動作，可能不久後俄國選手就會陸續遭禁止參加國際賽事。

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庫拉克夫表示，在這樣的狀況下，工作與國籍無關的教練可能就會到國外，「最優秀的教練就會去外國聯盟工作，例如圖貝瑞茲可能去競爭國家。」

擁有「冰雪女王」之稱的圖貝瑞茲作風嚴厲、培養出無數頂尖好手，本屆冬季奧運花滑女子金牌謝爾巴科娃（Anna Shcherbakova）、銀牌特魯索娃（Alexandra Trusova）以及因禁藥惹議的天才少女瓦莉娃（Kamila Valieva）都是她的子弟兵，可以說是目前花滑界最負盛名的教練。

日媒指出，圖貝瑞茲出於「結果至上」的堅持，若要到國外執教，一定會選擇到花滑強權國家，而在美國嚴厲批評禁藥醜聞之下，日本可能也會是個選擇。

不過對此日本網友並不買單，入口網站《Yahoo》按讚最多的留言寫道，這樣的說法是不合乎現實的，即使存在可能性，圖貝瑞茲的到來不僅會對日本體育界帶來不少問題，更何況她還被認為是象徵俄羅斯的權威主義者，「就思想層面來看，中國正合適。」

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