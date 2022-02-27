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UBA》傷了兩名好手政大仍輕取世新 陳子威點名林勵是關鍵

2022/02/27 22:33

政大王凱裕狂砍3分球。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽今進行第3日賽事，最後一場上演去年冠軍戰戲碼，由衛冕軍政治大學迎戰世新大學，政大雖然面臨游艾喆、歐力士傷退危機，但靠著王凱裕繳24分加上蔡宸綱貢獻21分，兩人率隊以78：65拿下3連勝。

政大後衛游艾喆在第2節重摔撞到頭部退場休息，外籍生歐力士則是腿部受傷，但頂替上陣的林勵表現獲得主帥陳子威肯定，他說：「林勵成功扛起重任，今年成長很多，尤其心態方面很正確，不會因為在球隊上上下下而有所影響，機會來了有好好把握住。」雖然林勵今天沒有分數進帳，但送出7助攻、4籃板，陳子威認為，雖然他的貢獻在數據上看不太出來，但掌控場上節奏，確實幫助到球隊。

游艾喆身體不適被隊友攙扶退場。（記者林正堃攝）

HBL時期在松山高中拿過新人王和MVP的林勵，進到政大後在人才濟濟的情況下，出賽時間並不穩定，這一戰因為游艾喆受傷，臨危受命扛起重擔，他說：「其實很緊張，一方面擔心艾喆受傷，一方面是我還要頂下這個位置，但教練交代我一些方向，也很開心我能給他好的回饋，這一戰對我是很大肯定。」

林勵坦言，進到政大後在球隊的角色和過去很不一樣，確實壓力不小，「我也學著改變打法和心態，專心的做好自己該做的事情。」

林勵。（資料照，記者林正堃攝）

目前政大拿下3連勝，但陳子威不敢鬆懈，他說：「8強之後，一場比一場難打，尤其身體碰撞變多還有臨場要應變的事情也更多，球員不能只會打順風球，也希望之後我們的本土球員都能夠扛起來。」

蔡宸綱。（記者林正堃攝）

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