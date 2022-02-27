UBA》續寫驚奇！萬能兩外籍生領軍大勝台師收第2勝

萬能獲勝

〔記者粘藐云／台北報導〕揮別前役不敵健行科大的陰霾，萬能科大今迎戰台灣師大，萬能陣中兩名外援蓋比19分、20籃板，張傑瑋22分、11籃板，率隊以77：52大勝師大，目前取得2勝1敗。

上屆在公開二級打拚的萬能，這藉由外籍生蓋比、張傑瑋領軍，成為本屆「最大黑馬」，8強首戰對決上屆4強球隊義守大學雖拿下隊史8強首勝，但第2場碰上上屆第3的健行則遭到痛宰。

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今面對台師，萬能全隊重整旗鼓，共3人得分上雙，張傑瑋貢獻全隊最高22分、11籃板，來自奈及利亞的蓋比進帳19分、20籃板。

萬能蓋比籃下取分。（記者林正堃攝）

萬能張傑瑋上籃得分。（記者林正堃攝）

萬能教練吳奉晟給予子弟兵肯定，「他們在萬能的確扮演重要角色，但我們也非全靠他們，但連打3年的蓋比、第2年效力的張傑瑋都明顯都有進步，值得肯定。」萬能目前拿下2勝，但吳奉晟對於4強不想太多，假如真的能晉級，就好好享受這個舞台。

萬能陣中不乏外籍生，除了蓋比、張傑瑋，另外還有馬來西亞籍的葉子偉、日本籍的黑澤龍人，吳奉晟說：「外籍生很想學中文，本土球員可跟他們交流，英文多少也會進步，在球隊裡可以聽見各國口音的英文，還有我們自己的『萬能』英文，這沒什麼不好，只要能溝通，沒有文法的問題。」

萬能葉子偉跳投得分。（記者林正堃攝）

黑澤龍人。（記者林正堃攝）

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