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MLB》台灣小聯盟球員人數是南韓4倍 外媒這樣看

2022/02/28 07:08

台灣小聯盟選手比南韓多出不少。圖為日前參加響尾蛇加盟記者會的林昱珉。（資料照，記者塗建榮攝）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟目前仍處封館狀態，開季遙遙無期，不過旅外的小聯盟選手都已相繼回到美國備戰，南韓媒體昨就撰文分析台灣與韓國兩國之間小聯盟選手的數量差異。

韓媒《Starnews》昨指出，今年1月紅雀在國際自由球員市場簽下南韓19歲新星趙元彬，而同一天海盜隊也公布網羅台灣投手張弘稜的消息。

文中指出，加上趙元彬，南韓目前僅有4名小聯盟選手，相較台灣則多達18位，（扣掉季末遭釋出的費城人投手徐基麟、林鋅杰，目前應是16位），差異頗大。

南韓在2012年也曾經一度有18名小聯盟選手在美國打拚，如今數字卻不如以往，該媒認為主要來自高中畢業就赴美、成功的機會並不高，在10年前的18名南韓選手中，最後只有光芒的崔志萬站上大聯盟。

而從另一層面來看，近來從韓職直接進軍大聯盟的例子則愈來愈多，包括柳賢振、姜正浩、金廣鉉都是走上這條路，在韓職前輩證明可以適應大聯盟之下，選擇直接從小聯盟開始往上爬的人也愈來愈少。

除了韓媒提及的兩個原因，經濟層面的考量與高中畢業回國要先禁賽兩年的規定，應也是愈來愈少南韓選手決定從小聯盟打起的關鍵。

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