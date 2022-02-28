T1》復出的教練不只張智峰 聯盟還有這兩位球員

蔡耀勛（左）、龍弘元（右）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕國內職籃蓬勃發展，有P. LEAGUE+和T1聯盟並立，加上SBL超級聯賽，也讓更多球員有發揮舞台，連退休當教練的都選擇復出，包括已經40歲的張智峰、38歲蔡耀勛和33歲龍弘元。

張智峰在2009年拿下第6季SBL年度、總冠軍賽雙料MVP，生涯平均11.8分、3.8籃板及2.4助攻，2018年高掛球鞋後轉任中原大學教練，但中原在本屆UBA保級失敗，下季將從公開二級展開，而張智峰選在本季季中加盟桃園雲豹，復出首秀就在昨天，上場31分鐘，7投4中拿10分，外帶3籃板、3助攻。

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蔡耀勛曾以「柳昇耀」之名縱橫SBL，而他在2017年退役後，曾擔任ABL寶島夢想家助理教練，以及UBA明道大學、HBL后綜高中教練等職務，本季復出加入台南台鋼獵鷹，例行賽首戰出賽26分鐘拿下13分，本季出賽4場，平均打21分36秒，可得7.8分、3籃板、1.3助攻。

龍弘元在2020年3月右膝進行手術後，選擇自SBL台銀高掛球鞋退役，隨後他投入基層籃球教練職務，協助雲林麥寮高中及土庫國小女籃，本季加入獵鷹共出賽13場，每場打14分20秒，可得3.8分、3籃板。

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