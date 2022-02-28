晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》復出的教練不只張智峰 聯盟還有這兩位球員

2022/02/28 07:16

蔡耀勛（左）、龍弘元（右）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕國內職籃蓬勃發展，有P. LEAGUE+和T1聯盟並立，加上SBL超級聯賽，也讓更多球員有發揮舞台，連退休當教練的都選擇復出，包括已經40歲的張智峰、38歲蔡耀勛和33歲龍弘元。

張智峰在2009年拿下第6季SBL年度、總冠軍賽雙料MVP，生涯平均11.8分、3.8籃板及2.4助攻，2018年高掛球鞋後轉任中原大學教練，但中原在本屆UBA保級失敗，下季將從公開二級展開，而張智峰選在本季季中加盟桃園雲豹，復出首秀就在昨天，上場31分鐘，7投4中拿10分，外帶3籃板、3助攻。

蔡耀勛曾以「柳昇耀」之名縱橫SBL，而他在2017年退役後，曾擔任ABL寶島夢想家助理教練，以及UBA明道大學、HBL后綜高中教練等職務，本季復出加入台南台鋼獵鷹，例行賽首戰出賽26分鐘拿下13分，本季出賽4場，平均打21分36秒，可得7.8分、3籃板、1.3助攻。

龍弘元在2020年3月右膝進行手術後，選擇自SBL台銀高掛球鞋退役，隨後他投入基層籃球教練職務，協助雲林麥寮高中及土庫國小女籃，本季加入獵鷹共出賽13場，每場打14分20秒，可得3.8分、3籃板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。