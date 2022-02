NBA》史上第一人！哈登超級大三元宰尼克 締造空前紀錄

哈登(左)。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕七六人今踢館尼克,「大鬍子」哈登(James Harden)轉隊後持續火燙,今繳出29分、10籃板、16助攻大三元,寫下空前紀錄,加上恩比德(Joel Embiid)挹注37分,兩人率隊以125:109大勝尼克,摘下3連勝。

哈登與恩比德上半場攜手砍下35分,幫助球隊建立9分領先,易籃後尼克第三節尾聲開啟追分攻勢,七六人帶著2分領先進入決勝節。

請繼續往下閱讀...

決勝節,雙方一度戰成100:100平手,接著七六人靠恩比德頻頻站上罰球線取分,站穩領先腳步,隊友哈登、馬克西(Tyrese Maxey)、T.哈里斯(Tobias Harris)也有所發揮,聯手將分差擴大至雙位數領先,成功收下勝利。

恩比德。(美聯社)

恩比德此役雖然只投進7球,不過罰進23球寫下生涯新高,全場轟下37分、9籃板,哈登攻下29分、10籃板、16助攻大三元,根據《StatMuse》統計,哈登成為史上第一人,在新球隊前2戰場均能砍下至少25分、10助攻的球員,締造空前紀錄,馬克西則有21分表現。

尼克有3人轟破20分,巴瑞特(RJ Barrett)24分、6助攻,富尼耶(Evan Fournier)24分、2籃板,昆克利(Immanuel Quickley)替補上陣砍21分。

James Harden Sixer career:



27 PTS | 8 REB | 12 AST | 58 FG% | 71 3P%

29 PTS | 10 REB | 16 AST | 57 FG% | 43 3P%



He is the first player in NBA history with 25p/10a in his first 2 games with a new team. pic.twitter.com/LS7xM8FzJv