晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》史上第一人！哈登超級大三元宰尼克 締造空前紀錄

2022/02/28 08:18

哈登（左）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今踢館尼克，「大鬍子」哈登（James Harden）轉隊後持續火燙，今繳出29分、10籃板、16助攻大三元，寫下空前紀錄，加上恩比德（Joel Embiid）挹注37分，兩人率隊以125：109大勝尼克，摘下3連勝。

哈登與恩比德上半場攜手砍下35分，幫助球隊建立9分領先，易籃後尼克第三節尾聲開啟追分攻勢，七六人帶著2分領先進入決勝節。

決勝節，雙方一度戰成100：100平手，接著七六人靠恩比德頻頻站上罰球線取分，站穩領先腳步，隊友哈登、馬克西（Tyrese Maxey）、T.哈里斯（Tobias Harris）也有所發揮，聯手將分差擴大至雙位數領先，成功收下勝利。

恩比德。（美聯社）

恩比德此役雖然只投進7球，不過罰進23球寫下生涯新高，全場轟下37分、9籃板，哈登攻下29分、10籃板、16助攻大三元，根據《StatMuse》統計，哈登成為史上第一人，在新球隊前2戰場均能砍下至少25分、10助攻的球員，締造空前紀錄，馬克西則有21分表現。

尼克有3人轟破20分，巴瑞特（RJ Barrett）24分、6助攻，富尼耶（Evan Fournier）24分、2籃板，昆克利（Immanuel Quickley）替補上陣砍21分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。