NBA》史上第一人！哈登超級大三元宰尼克 締造空前紀錄

哈登（左）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今踢館尼克，「大鬍子」哈登（James Harden）轉隊後持續火燙，今繳出29分、10籃板、16助攻大三元，寫下空前紀錄，加上恩比德（Joel Embiid）挹注37分，兩人率隊以125：109大勝尼克，摘下3連勝。

哈登與恩比德上半場攜手砍下35分，幫助球隊建立9分領先，易籃後尼克第三節尾聲開啟追分攻勢，七六人帶著2分領先進入決勝節。

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決勝節，雙方一度戰成100：100平手，接著七六人靠恩比德頻頻站上罰球線取分，站穩領先腳步，隊友哈登、馬克西（Tyrese Maxey）、T.哈里斯（Tobias Harris）也有所發揮，聯手將分差擴大至雙位數領先，成功收下勝利。

恩比德。（美聯社）

恩比德此役雖然只投進7球，不過罰進23球寫下生涯新高，全場轟下37分、9籃板，哈登攻下29分、10籃板、16助攻大三元，根據《StatMuse》統計，哈登成為史上第一人，在新球隊前2戰場均能砍下至少25分、10助攻的球員，締造空前紀錄，馬克西則有21分表現。

尼克有3人轟破20分，巴瑞特（RJ Barrett）24分、6助攻，富尼耶（Evan Fournier）24分、2籃板，昆克利（Immanuel Quickley）替補上陣砍21分。

James Harden Sixer career:



27 PTS | 8 REB | 12 AST | 58 FG% | 71 3P%

29 PTS | 10 REB | 16 AST | 57 FG% | 43 3P%



He is the first player in NBA history with 25p/10a in his first 2 games with a new team. pic.twitter.com/LS7xM8FzJv — StatMuse （@statmuse） February 27, 2022

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