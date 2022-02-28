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NBA》金塊前鋒復原狀態良好 劍指3月歸隊

2022/02/28 09:13

波特有望趕上例行賽復出。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊本季雖然靠著MVP約基奇（Nikola Jokic）一支獨秀，名列西部第6，不過在少了兩名主力得分點J.穆雷（Jamal Murray）和波特（Michael Porter Jr.）情況下，想在強敵環繞的西部殺出重圍仍有一定難度，所幸兩人復原狀況良好，波特更有機會趕在3月歸隊。

波特季前與球隊簽下5年1.72億美元的延長合約，未料季初表現不如預期，命中率跌至生涯新低，去年11月7日交手火箭又在首節因背部緊繃提前退場，隨後被爆出他開季至今受到背部傷勢所苦，決定接受手術，當時外界臆測賽季可能提前報銷。不過好消息是波特的經紀人今天表示，他預計將在下周進行身體對抗訓練，劍指能在3月重回賽場。

這已並非波特首次面臨背部手術，早在他還為密蘇里大學效力時就曾動刀治療，該次手術也間接影響波特選秀行情，從原先前三順位熱門一路掉到樂透最尾端第14順位才被金塊選中。選上後他再次動刀治療背部，缺席新秀賽季，直到2019-20球季才迎來生涯首秀。

波特上個賽季破繭而出，繳出進入聯盟以來最佳成績單，場均19.0分、7.3籃板，投籃命中率54.2%，三分命中率更高達44.5%，金塊眼見在選秀會上慧眼獨具挑到寶物，大膽奉上頂薪合約提前綁定未來球隊看板人物，但波特的傷勢就有如不定時炸彈，回歸身手也將關乎球隊未來前景。

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