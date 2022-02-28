桌球》日本名將水谷隼感人引退 中國馬龍：最大遺憾沒打贏我吧？

日本桌球名將水谷隼（左）、中國選手馬龍（右）。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕日本桌球名將水谷隼昨舉行退休儀式，全場笑中帶淚，生涯2大勁敵中國選手馬龍、德國好手奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）都特別錄製影片獻上祝福。

水谷隼去年東京奧運參加混雙和男團，分別收下一金一銅的好成績，與伊藤美誠在混雙擊敗中國組合，更為日本桌球界寫下歷史，但水谷隼也在去年拋出震撼彈，因眼疾宣布退役，結束球員生涯。

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昨日水谷隼舉辦退休儀式，除了有球迷到場見證外，還有幾位國際賽從小打到大的「老對手」錄製影片祝福，場面相當感人。

德國好手奧恰洛夫表示：「從你10歲、我11歲的時候，我們兩人就在比賽中競爭了，對我來說，你是日本史上最好的選手，還記得在2019年瑞典公開賽上，你說『我會向世界證明日本混雙的實力』，兩年後你成為了奧運冠軍，你真的向世界證明了，祝福你未來順利。」

中國選手馬龍說道：「水谷選手，好久不見了，聽聞你選擇退役，同樣作為運動員，對你的決定表示理解與尊重，我們要說是從小一起長大的朋友也不為過，一直基於對彼此的尊重在賽場上競爭，你也一直為自身的夢想努力，最終取得了奧運金牌。」

馬龍直呼：「要說你職業生涯最大的遺憾，說不定就是從來沒有打敗過我吧？桌球只是人生的一部分，祝福你在今後可以擁有更精彩的人生。」水谷隼生涯與馬龍交手16次，皆吞下敗仗。

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