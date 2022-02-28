T1》阿巴西飆52分成陳信安後本土第一人 還出現一巧合

中信特攻阿巴西（中）。（資料照，T1聯盟提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕新北中信特攻阿巴西昨狂飆52分，創下T1聯盟新紀錄，這也是自2005年陳信安之後，再有本土球員能夠在國內籃球聯賽單場拿下52分，巧合的是，兩人的教練都是李逸驊。

陳信安曾在2005年4月17日代表裕隆出戰東森羚羊，砍進11枚三分球，狂飆52分，迄今依舊是SBL超級籃球聯賽的本土新高紀錄，而單場最高分則是金酒洋將尚恩（Shawn Hawkins）在2011年2月13日拿到的63分。

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阿巴西在2022年2月27日面對台南台鋼獵鷹之戰也載入史冊，他首節就攻下平聯盟紀錄的20分，半場包辦38分締新猷，下半場再接再厲，全場30投21中拿52分，創下T1的「阿巴西障礙」。

陳信安。（資料照，記者林正堃攝）

李逸驊當時執教裕隆隊就看過陳信安的瘋狂表現，如今相隔17年後他又成為紀錄見證人，看著阿巴西在場上大殺四方，算是另類巧合。

來自塞內加爾的阿巴西擁有勁爆體能，不時在場上上演暴扣戲碼，而他其實自8歲就在台灣定居，並在2020年取得身分證，T1對阿巴西的身份認定也是不折不扣的本土球員，23歲的他本季出賽17場，可得23.2分、7.4籃板、3.4助攻，其中得分排名全聯盟第7。

至於P. LEAGUE+單場得分最高為新竹街口攻城獅洋將法獅在2022年1月1日的45分，本土紀錄則是台新夢想家林俊吉在2021年2月28日的39分。

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