擊劍》錦標賽和俄羅斯正面碰頭 烏克蘭代表隊棄賽抗議

While HK athletes may feel they cannot post what they really feel about Russia’s invasion of Ukraine, fencing champion Cheung Ka Long did post this on his Instagram story earlier today: pic.twitter.com/PT0gUhFU23 — Brandon （@b3108） February 27, 2022

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯軍事入侵烏克蘭，遭到各界撻伐抵制，在埃及舉行的世界擊劍錦標賽，烏克蘭代表隊原先今天要和俄羅斯正面碰頭，為了聲援母國並反抗外國勢力侵犯，烏克蘭決定棄賽表達抗議，並用英文製作標語：「停止戰爭！拯救烏克蘭！」

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烏克蘭與俄羅斯擊劍。（資料照，歐新社）

烏克蘭擊劍隊今天原本預計要在埃及首都開羅代表國家出戰俄羅斯，但隨著戰爭一觸即發，烏克蘭隊員也採取行動捍衛家鄉。全隊5人身穿藍黃國旗配色隊服，向大會決議棄權，表明不想對上俄羅斯已表達抗議，隨後更拿出準備好的海報，內文寫下4句斗大標題「俄羅斯停止！請停止戰爭！拯救烏克蘭！拯救歐洲！」這項舉動也獲得現場觀眾和對手鼓掌認同。

烏克蘭此舉除了聲援自己家鄉外，另一項原因是因為現任國際擊劍總會主席吾斯曼諾夫 （Alisher Usmanov），本身就是俄羅斯知名鋼鐵大亨，他也是英超球隊兵工廠的大股東。他和俄國政府高層上下關係密切，也是總統普廷的寡頭之一。

Equipe da Ucrânia se recusa a enfrentar time da Rússia em torneio no Cairo, válido pro circuito mundial da esgrima.



Federação Internacional da modalidade é comandada por um bilionário da oligarquia do Putin. pic.twitter.com/2E5JK5Kl4S — Demétrio Vecchioli （@Olhar_Olimpico） February 27, 2022

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