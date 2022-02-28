NBA》空歡喜？紐約有望下週鬆綁 美媒爆厄文仍無法主場出賽

厄文本季鬧疫苗風波。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網明星控衛厄文（Kyrie Irving）本季鬧疫苗風波，受防疫政策限制成為「客場限定」的兼職球員，雖近日露出曙光，紐約計畫將政策鬆綁，不過正當球迷期待時，今日美媒又爆恐怕只會是空歡喜，因為仍有一條規定會影響到厄文的出賽，

紐約市長亞當斯（Eric Adams）今日宣布防疫規定有望鬆綁，表示只要疫情穩定、陽性率繼續下降，紐約市將會在3月7日（當地時間）取消對室內飲食、健身、娛樂等場所的疫苗要求，此消息一出也讓球迷們對厄文在主場出賽的可能感到興奮，但隨後多家美媒卻指出恐怕只是空歡喜一場，因為仍有一條規定適用於厄文。

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知名記者查拉尼亞（Shams Charania）及「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）都先後提到，雖然紐約市將防疫政策鬆綁，但厄文仍受到私人企業的疫苗政策，該政策要求私人企業的所有員工、雇員都要打疫苗，也因此即使厄文能夠進入主場，但恐怕也只能在場下坐著當觀眾。

而亞當斯的新聞發言人也隨後在推特證實這項消息，並且再次強調並呼籲「讓所有紐約人恢復正常生活的最快方法，就是讓『所有人』接種疫苗。」

This is accurate reporting.



Fastest way for all New Yorkers to get back to normal life is for us ALL to get vaccinated. https://t.co/zwyK0VpUjw — Fabien Levy （@Fabien_Levy） February 27, 2022

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