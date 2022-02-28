晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》喝醉酒天天打安打 陷憂鬱症的前大物飆159KM重生

2022/02/28 09:58

艾塞克。（取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕曾因酗酒而陷入憂鬱症的釀酒人前大物新秀艾塞克（Lucas Erceg），本賽季棄打從投準備重新登場。

大聯盟官網報導，26歲的艾塞克在2016年第二輪46順位被釀酒人選中，但過去5年小聯盟OPS為.734，與選秀順位相比，成長不如預期。他從小與父親疏遠、母親嗜酒如命，在惡劣環境中長大，獲大聯盟球隊指名後拿到115萬美元簽約金，讓他都拿去買酒。

「那是我22歲的時候吧，我一天要喝5到6瓶啤酒，隔天在3打數敲出2支安打，我不認為喝酒是大問題。」他回憶自己沉迷酒精的過往，當時還陷入「如果我喝4瓶敲1安，喝8瓶就可以敲2安」的錯覺。

2020年，由於疫情導致小聯盟賽季取消沒有薪水，對未來的不確定感增加，令他越來越依賴酒精。但是日子不能永遠這樣過下去，2020年的6月10日這周開始，艾塞克下定決心戒酒，為了紀念這一天，他還在手套刻上「6/10/20」。

「事情漸漸好轉了起來。」他說，即使是到現在，每天早上5點半起床時有時仍會出現陰暗的想法。「我認為有意識到這些想法的存在很重要，但不要讓它們對你產生負面影響。你只要放過自己。」

原本守三壘就有強勁臂力的艾塞克，從去年賽季兼任投手，在2A出賽22場、13場先發，繳出2勝6敗，防禦率5.29成績，他可飆出99英哩火球展現潛力。他在去年8月拿下職業生涯首勝時，用了無酒精啤酒慶祝，盼望今年能夠正式登上大聯盟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。