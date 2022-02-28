MLB》喝醉酒天天打安打 陷憂鬱症的前大物飆159KM重生

艾塞克。（取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕曾因酗酒而陷入憂鬱症的釀酒人前大物新秀艾塞克（Lucas Erceg），本賽季棄打從投準備重新登場。

大聯盟官網報導，26歲的艾塞克在2016年第二輪46順位被釀酒人選中，但過去5年小聯盟OPS為.734，與選秀順位相比，成長不如預期。他從小與父親疏遠、母親嗜酒如命，在惡劣環境中長大，獲大聯盟球隊指名後拿到115萬美元簽約金，讓他都拿去買酒。

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「那是我22歲的時候吧，我一天要喝5到6瓶啤酒，隔天在3打數敲出2支安打，我不認為喝酒是大問題。」他回憶自己沉迷酒精的過往，當時還陷入「如果我喝4瓶敲1安，喝8瓶就可以敲2安」的錯覺。

2020年，由於疫情導致小聯盟賽季取消沒有薪水，對未來的不確定感增加，令他越來越依賴酒精。但是日子不能永遠這樣過下去，2020年的6月10日這周開始，艾塞克下定決心戒酒，為了紀念這一天，他還在手套刻上「6/10/20」。

「事情漸漸好轉了起來。」他說，即使是到現在，每天早上5點半起床時有時仍會出現陰暗的想法。「我認為有意識到這些想法的存在很重要，但不要讓它們對你產生負面影響。你只要放過自己。」

原本守三壘就有強勁臂力的艾塞克，從去年賽季兼任投手，在2A出賽22場、13場先發，繳出2勝6敗，防禦率5.29成績，他可飆出99英哩火球展現潛力。他在去年8月拿下職業生涯首勝時，用了無酒精啤酒慶祝，盼望今年能夠正式登上大聯盟。

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