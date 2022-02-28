NBA》活塞老將跳投絕殺！ 延長賽1分差氣走黃蜂

歐利尼克絕殺黃蜂。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前役大比分擊潰暴龍的黃蜂，今天在主場迎戰來訪的活塞，未料慘遭滑鐵盧。活塞替補中鋒歐利尼克（Kelly Olynyk）延長賽讀秒時刻臨危受命上場，並投進翻身跳投絕殺，替球隊以127：126偷走勝利。

Kelly Olynyk hits the game winner vs. Hornets pic.twitter.com/vcolsKgngD — NBA TV （@NBATV） February 28, 2022

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兩隊前三節互有往來，活塞雖然第四節開局落後對手，不過靠著全場深陷犯規麻煩的坎寧安（Cade Cunningham）單節獨拿12分，並在終場倒數14.1秒找到隊友貝伊（Saddiq Bey）投進底角三分，幫助球隊取得3分領先，但坎寧安後續2罰僅1中，給了黃蜂逆轉機會，華盛頓（P.J. Washington）籃下補籃得手，將比賽帶進延長賽。

貝伊全場貢獻28分。（美聯社）

延長賽黃蜂佔得先機取得4分領先，活塞則靠著葛蘭特（Jerami Grant）緊咬戰局。倒數6.8秒，1分落後的活塞換上老將歐利尼克，他底角接獲海伊斯（Killian Hayes）發球，轉身跳投絕殺命中，1分之差氣走對手。

活塞本場贏球功臣歐利尼克全場拿下20分，有15分是集中在第4節和延長賽，貝伊攻下全隊最高的28分，葛蘭特26分，坎寧安19分，替補迪亞洛（Hamidou Diallo）也有13分。

黃蜂方面，羅齊爾（Terry Rozier）攻下全場最高的33分，並命中6記3分球，布里吉斯（Miles Bridges）挹注29分10籃板，小波爾（LaMelo Ball）17分，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）15分，C.馬丁（Cody Martin）13分，華盛頓10分。

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