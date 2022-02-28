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高球》本田菁英賽獲並列第16比下奧運銀牌 潘政琮連兩週前20

2022/02/28 10:47

潘政琮。（資料照，路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕PGA本田菁英賽今進行最後一輪，台灣好手潘政琮繳出4日來最佳的69桿，總計以平標準桿的280桿拿下並列第16名，這也是小潘連續第2站打進前20；奧地利好手史特拉卡（Sepp Straka）則打出66桿，總計以低於標準桿10桿的270桿奪冠。

潘政琮上一站在捷恩斯邀請賽拿下第9名，這週轉戰美國棕櫚灘，盼能延續手感，小潘去年在這場比賽拿下並列第3名，表現備受期待。

潘政琮在第3輪打完後暫居並列第28，今天他和東京奧運銀牌的沙巴帝尼（Rory Sabbatini）同組。小潘在第2洞就賺進博蒂，但第6洞發生打下水的失誤，苦吞雙柏忌，接著第8洞又吞1柏忌，好在他轉場後回神，先在第10洞抓下小鳥，在最後4洞賺進3鳥僅花掉1柏忌，最後以5鳥、1雙柏忌、2柏忌收在69桿，拿下並列第16。同組的沙巴帝尼則是打出73桿，以總桿284桿拿下並列第48。

領先組方面，前一輪領先的美國好手柏格（Daniel Berger）今天崩盤打出74桿，排名退到第4；倒是史特拉卡異軍突起，今天共抓下6鳥、吞2柏忌，尤其最後5個洞賺進3小鳥，成功逆轉也抱回生涯首座美巡賽冠軍。

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