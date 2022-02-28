NBA》R.傑克森再扮大心臟 快艇有驚無險力克火箭

R.傑克森關鍵時刻接管戰局。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕快艇今天客場踢館西部爐主火箭，原先看似一面倒的比賽，未料戰況異常膠著，好在R.傑克森（Reggie Jackson）關鍵時刻挺身而出，打破平手僵局，終場99：98驚險擊退火箭。

火箭開局氣勢如虹，一度手握13分領先，無奈球隊過於年輕，數度被快艇追上。末節雙方形成拉距戰，但R.傑克森這時跳出來扮演英雄，倒數1分25秒罰球線附近後撤步跳投得手，甩開對手糾纏，並在後續2罰中1，榜眼J.格林（Jalen Green）未能把握三分命中機會，無緣將戰線延長。

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賽後，快艇總教練泰倫魯（Tyronn Lue）大讚R.傑克森的表現，「他真的打得很好，尤其在第四節，他能夠做出每個正確決定，就是為關鍵時刻而生，幫助我們拿下勝利。」R.傑克森則將勝利歸功與隊友，「我們打出很好的團隊籃球，這不是一個人可以獨自完成的事情，我隊友總能為我在場上拉開足夠的空間。」

快艇R.傑克森攻下全場最高的26分9籃板，祖巴克（Ivica Zubac）14分15籃板，小莫里斯（Marcus Morris Sr.）13分，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）12分。

火箭全隊共7人得分上雙，射手麥修斯（Garrison Mathews）得到17分全隊最高，伍德（Christian Wood）、新秀森根（Alperen Sengun）各拿15分，泰特（Jae'Sean Tate）14分，施洛德（Dennis Schroder）11分10助攻8籃板。

快艇收下3連勝。（今日美國）

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