晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

拳擊》改穿軍服、投入前線 2屆奧運金牌烏克蘭好手參軍

2022/02/28 12:39

〔體育中心／綜合報導〕烏克蘭遭俄羅斯發動軍事行動大舉入侵，烏克蘭許多運動員除了發聲、嚴厲譴責外，也有人參軍保衛家園，根據外媒報導，兩屆奧運金牌得主拳擊手洛馬琴科（Vasiliy Lomachenko）也在今日換上軍服、拿起武器，抵抗俄羅斯的侵略。

34歲的洛馬琴科官方帳號今日在Facebook上傳他穿上軍服、手拿步槍的照片，根據外國、當地媒體報導，他加入了烏克蘭地方防衛作戰營 （Territorial defence battalions）為抵抗俄羅斯的侵略，據悉，洛馬琴科原本人在希臘，但當俄羅斯展開入侵時，便返回烏克蘭，但由於航班大亂，經轉折後才回到位於奧德薩附近的家中。

洛馬琴科日前在社群呼籲為「全世界的和平」祈禱，而他也不是第一位準備好拿起武器、保衛國家的拳擊手，烏國首都基輔市市長、前拳擊重量級世界冠軍克里契科（Vitali Klitschko）日前就誓言為國家而戰「沒有別的選擇」，他的弟弟、前重量級拳王Wladimir Klitschko也一同加入預備軍。

洛馬琴科曾各以羽量級、蠅量級和輕量級獲得世界冠軍，曾在2008北京奧運、2012年倫敦奧運為烏克蘭獲得金牌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。