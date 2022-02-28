拳擊》改穿軍服、投入前線 2屆奧運金牌烏克蘭好手參軍

〔體育中心／綜合報導〕烏克蘭遭俄羅斯發動軍事行動大舉入侵，烏克蘭許多運動員除了發聲、嚴厲譴責外，也有人參軍保衛家園，根據外媒報導，兩屆奧運金牌得主拳擊手洛馬琴科（Vasiliy Lomachenko）也在今日換上軍服、拿起武器，抵抗俄羅斯的侵略。

34歲的洛馬琴科官方帳號今日在Facebook上傳他穿上軍服、手拿步槍的照片，根據外國、當地媒體報導，他加入了烏克蘭地方防衛作戰營 （Territorial defence battalions）為抵抗俄羅斯的侵略，據悉，洛馬琴科原本人在希臘，但當俄羅斯展開入侵時，便返回烏克蘭，但由於航班大亂，經轉折後才回到位於奧德薩附近的家中。

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洛馬琴科日前在社群呼籲為「全世界的和平」祈禱，而他也不是第一位準備好拿起武器、保衛國家的拳擊手，烏國首都基輔市市長、前拳擊重量級世界冠軍克里契科（Vitali Klitschko）日前就誓言為國家而戰「沒有別的選擇」，他的弟弟、前重量級拳王Wladimir Klitschko也一同加入預備軍。

洛馬琴科曾各以羽量級、蠅量級和輕量級獲得世界冠軍，曾在2008北京奧運、2012年倫敦奧運為烏克蘭獲得金牌。

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