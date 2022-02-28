柔道》全世界都恨你！ 烏克蘭女神沉痛發文：永遠不會原諒俄羅斯

碧蘿蒂德。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕烏克蘭連日受到戰火摧殘，該國21歲柔道女將碧蘿蒂德（Daria Bilodid）再度悲痛發文，憤怒表示：「永遠不會原諒俄羅斯。」

碧蘿蒂德在東京奧運奪得女子48公斤級銅牌，由於外貌出眾，身材高挑如模特兒，是東奧一大「嬌點」，IG擁有51萬粉絲追蹤。

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日前戰火爆發當下，碧蘿蒂德就曾發文表示：「一早被基輔傳來槍聲嚇醒，現在真的很害怕，我們只是想活下去。」

今日凌晨，碧蘿蒂德於IG沉痛說道：「生活可以在三天內發生巨大變化，我的國家遭到俄羅斯軍隊的襲擊，他們正在四處轟炸和殺人，他們剝奪了我的家和我心愛的基輔，人們躲在防空洞和地鐵裡求生，婦女在那里分娩，許多人飢腸轆轆、無家可歸，不知道該逃往何處，才能讓自己和他們的孩子避免戰火，我們就值得這一切嗎？」

碧蘿蒂德表示：「俄羅斯我們永遠不會原諒你，你會活在這種恥辱中，你的孩子會活在這種恥辱中，全世界都恨你！」

碧蘿蒂德也感謝烏克蘭人民的團結，大家守護彼此直到最後，「我要對烏克蘭軍隊表示無法形容的感謝，感謝你們保護我們，戰鬥到最後一刻，捍衛我們的生命，你們是英雄！你我到最後都不會放棄，榮耀歸於烏克蘭！」

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