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NBA》勇士集體中邪？領先21分被逆轉 62連勝狂紀錄中斷

2022/02/28 12:52

勇士今日決勝節荒腔走板，讓獨行俠上演大逆轉。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今日決勝節荒腔走板，讓獨行俠上演大逆轉，不僅無緣拿下二連勝，球隊一項狂紀錄也被中斷。

勇士在末節前段還一度保有21分大幅領先，未料灣區大軍突然攻守失序，被對手打出26：1猛烈攻勢，戰局直接翻盤，勇士無力回天，終場101：107落敗，美媒統計數據指出，當勇士領先對手至少20分時，在例行賽已拿下62連勝，沒想到這項狂紀錄今日斷在獨行俠手上。

勇士團隊末節21投僅5中、命中率23.8%，表現就像中邪，中鋒魯尼（Kevon Looney）賽後受訪表示：「沒什麼好說的，每個人都很生氣。」兩隊將於台灣時間3月4日再度交手，屆時將是勇士復仇之戰。

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