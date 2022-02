NBA》勇士集體中邪？領先21分被逆轉 62連勝狂紀錄中斷

勇士今日決勝節荒腔走板,讓獨行俠上演大逆轉。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕勇士今日決勝節荒腔走板,讓獨行俠上演大逆轉,不僅無緣拿下二連勝,球隊一項狂紀錄也被中斷。

勇士在末節前段還一度保有21分大幅領先,未料灣區大軍突然攻守失序,被對手打出26:1猛烈攻勢,戰局直接翻盤,勇士無力回天,終場101:107落敗,美媒統計數據指出,當勇士領先對手至少20分時,在例行賽已拿下62連勝,沒想到這項狂紀錄今日斷在獨行俠手上。

勇士團隊末節21投僅5中、命中率23.8%,表現就像中邪,中鋒魯尼(Kevon Looney)賽後受訪表示:「沒什麼好說的,每個人都很生氣。」兩隊將於台灣時間3月4日再度交手,屆時將是勇士復仇之戰。

That streak of 62 straight Warriors wins when leading by 20+ that ESPN showed was a regular-season streak.



But there was that 2019 playoff loss to the Clippers in which they led by 31. Since then, it was 49 straight wins when leading by 20+ ... until tonight.