NBA》字母哥在90年代只能打替補？ 尼克名將點出看法

亞德托昆波。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）去年率公鹿贏下總冠軍，為自己再添一筆功績，不過尼克退役名將歐克利（Charles Oakley）仍不買單，竟說這位2屆MVP在他的年代只能打替補。

歐克利日前上播客節目訪問提到亞德托昆波，主持人先是稱讚字母哥的表現，「看他打球非常耳目一新，他擁有過去年代球員的競爭心態，會令人感覺過往的NBA回來了。」歐克利則回應，「他就是做他該做的事，我對他的能力總是持懷疑態度，因為他不能投籃，不過他去年的表現（總冠軍）贏得我的支持。」

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雖然歐克利先給了字母哥讚許，但話鋒一轉，他仍認為亞德托昆波的打法很難在他的年代生存，「亞德托昆波在我們那個年代會遇到很多挫折，對手會盡量讓他在外線出手，他不能像現在自由使用歐洲步，因為會有人把他擋下來，在我看來他只能夠從板凳出發。」

「2屆MVP只能打替補？」主持人也震驚回覆歐克利的言論。歐克利生涯顛峰在90年代，並與名人堂中鋒尤恩（Patrick Ewing）在尼克組成雙塔殺進總決賽。但另一位傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）則給予不同評價，並曾對外公開讚美亞德托昆波。

歐克利。（資料照，美聯社）

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